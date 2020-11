AySA presentó un plan para realizar obras de agua potable y cloacas en más de 400 barrios vulnerables

Se presentó el programa agua y saneamiento en barrios vulnerables

En un encuentro entre la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto con varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, desde la empresa dedicada a la prestación de servicio de agua corriente y cloacas presentaron un proyecto para llevar a cabo obras en más de 400 barrios vulnerables.

El acto tuvo lugar en el Palacio de Aguas Corrientes y también contó con la participación del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Agustín Simone, y del secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Jaime Perzcyk.

Según se informó tras la reunión, el plan consiste en brindar acceso sustentable a los servicios de agua potable y saneamiento a los habitantes de 400 de los 1.151 barrios populares localizados dentro del área de la concesión de AySA. En total, se trata de 700 obras con factibilidad técnica de realización en el corto y mediano plazo.

Los lugares en los que se llevarán a cabo las obras fueron seleccionados tras un análisis de las universidades nacionales, convocadas para la tarea por su conocimiento del territorio y la comunidad.

“Estamos todos muy contentos, la empresa, el sindicato, los ministerios. Nos juntamos para poner en marcha obras que parecen muy simples, pero que no lo son. Para llevar a los barrios vulnerables, a las villas y asentamientos agua y cloaca. Algo tan simple y tan importante como eso. Llevarles a quienes peor la pasan un servicio tan esencial, un derecho humano como es el agua y el saneamiento cloacal. Tenemos la obligación no solo legal y jurídica, sino ética y moral, de llegar a aquellos lugares donde todavía el Estado con este servicio no llegó”, dijo Galmarini una vez finalizada la presentación.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini

Por su parte, Katopodis sostuvo que “se trata de una decisión muy importante de AySA. Una decisión que venimos a compartir y a trabajar con los intendentes. Es sabido que ninguno de estos objetivos se puede cumplir si no trabajamos articuladamente, pero lo más importante es que podamos entender y reconocer que el agua es un derecho, un bien público, que el Estado tiene que hacer efectivo el acceso igualitario”.

En línea con ello, Simone calificó la iniciativa como “histórica” y recalcó que trabajarán a la par junto a la compañía estatal. “Vamos a colaborar porque además después de haber hecho los trazados de agua y de cloacas, hay mucho por hacer: mejorar los accesos a las casas, a la energía, al gas”, manifestó.

En tanto que el intendente de Morón, Lucas Ghi, subrayó que el agua y el saneamiento son derechos irrestrictos. “AySA tiene un compromiso con la expansión del servicio y demuestra que el Estado tiene capacidades; cuando hay solvencia técnica, liderazgo y conducción se alcanzan los objetivos trazados”, dijo.

A su turno, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, expresó: “Celebramos esta iniciativa y más vamos a celebrar los resultados, porque les va a transformar la vida a cientos de miles de vecinos y vecinas del conurbano, donde se va a poder garantizar un derecho humano, que es el acceso al agua”.

Por último, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, consideró: “Los intendentes nos vamos con un desafío importante, esto de pensar a la empresa AySA con toda su capacidad, con el ministerio de Obras Públicas de la Nación, de la provincia, los municipios y las universidades, como ese consultor estratégico. Creemos que es una oportunidad para trabajar y para llegar con servicios esenciales”.

Del encuentro participaron intendentes bonaerenses y funcionarios del gobierno nacional

Del encuentro también participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los intendentes de Avellaneda, Alejo Chornobroff; de Pilar, Federico Achaval; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de San Isidro, Gustavo Posse; de José C. Paz, Mario Ishii; de San Fernando, Juan Andreotti; de Ezeiza, Gastón Granados; de San Martín, Fernando Moreira; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Moreno, Mariel Fernández; y de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

