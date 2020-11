El gran presente de Juan Miceli, que fusiona sus tres pasiones: la jardinería, el paisajismo y el periodismo

El periodista diseñó una plaza en Necochea, su ciudad natal

El proceso comenzó hace casi una década, pero se concretó hace un año y medio. En marzo de 2019 el periodista Juan Miceli dejó de conducir noticieros para dedicarse por completo a la jardinería y al paisajismo.

Con formación en producción agropecuaria, jardinería y paisajismo, Miceli cuenta a Infobae con entusiasmo sobre su nueva vida: “El proyecto empezó hace unos ocho años cuando empecé a notar que entraba en una etapa del periodismo en la que sentía cierta insatisfacción. Yo soy naturalmente de proyectar mucho y, si bien es cierto que el tiempo no se puede comprar, considero que se puede administrar o tratar de manejar. Se me iban a pasar los años conduciendo un noticiero y me parecía que quería probar otra cosa”.

Así nació su emprendimiento dedicado diseño de jardines y paisajes. “Yo soy de Necochea y desde chico tuve contacto con el campo. Se ve que me volví a conectar con eso, con lo natural. El mar, la meditación, el campo, la música y la astronomía son mis pasiones. Me doy cuenta que siempre giro alrededor de esos mundos”, cuenta.

El periodista condujo durante muchos años “Telenoche Investiga”, un ciclo con informes sobre corrupción, abusos y escándalos políticos. Varias veces laureado con el premio Martín Fierro por su labor periodística y, en el último tiempo estuvo al frente del noticiero vespertino del canal LN+ junto a Dolores Cahen D’anvers.

Sin embargo, Miceli no abandonó del todo al periodismo. Hace un par de meses inauguró el portal online Viva la Tierra, en el que se pueden encontrar notas, videos, fotos y recursos relacionados con el paisajismo y la jardinería.

“Siento que hice una fusión, yo no lo pensé. Estudié jardinería en la Facultad de Agronomía y paisajismo en una escuela que se llama Pampa Infinita y después un amigo de Canal 13, Gonzalo Manrique me propuso hacer la página. El año pasado se me ocurrió el nombre. Somos tres: Milagros Seijas, Gonzalo y yo. Y estamos felices con la página. No pensé que iba a volver al periodismo, le encontré la vuelta a lo que hice durante 30 años pero con esta temática”, agrega.

Hoy, a los 55 años, el proyecto que lo pone más orgulloso está relacionado con Necochea, su ciudad natal

Miceli también despunta el vicio de entrevistador en los Instagram live que organiza y arma videos y tutoriales explicativos que suman seguidores en redes sociales. Hoy, a los 55 años, el proyecto que lo pone más orgulloso está relacionado con Necochea, su ciudad natal, en donde acaba de inaugurarse una plaza diseñada por él y dos colegas. “Cuando hacés jardines privados la satisfacción es para el cliente, pero una plaza es para la comunidad. Lo interesante es que se diseñó con un espacio de aula al aire libre, antes de la pandemia, porque está frente a dos escuelas y ahora les vino fenómeno”, relata Miceli a Infobae respecto del proyecto que diseñó y donó al municipio junto a María José Coppis, Fernanda D’Archivio y María Josefina Torre.

“Empezó todo este sueño como muchas cosas en Necochea, con una charla en la orilla en la playa”, relató Miceli durante el acto de inauguración. "Mi primo me acercó a un amigo y esa persona me presentó a Fernanda. Queríamos hacer algo por Necochea, y dijimos ‘larguemos una plaza’. Así fue que Arturo [Rojas, intendente] nos recibió y acá estamos… no puedo creer que hoy tenemos este cambio, es increíble que estemos ya pisándola”, expresó sobre la Plazoleta de la Juventud, y aseguró: “No se me ve la sonrisa por el barbijo, pero es la más grande que tuve en mi vida”.

El trabajo en Necochea no terminó: el grupo de profesionales del paisaje continúa con un proyecto de diseño para el Hospital de Quequén y otro, para reacomodar los espacios verdes del Hospital Ferreira.

La plaza de Necochea que diseñó Juan Miceli





Respecto de su preferencia frente a la jardinería o el paisajismo, el periodista sostiene que la jardinería lleva muchos años, siempre se sigue aprendiendo, es dinámico. “La jardinería es inabarcable: hay jardines de lugares fríos, tropicales, de climas templados, para suculentas, gramíneas, para herbáceas. Con el diseño me siento más seguro, ya he diseñado jardines y seguiré aprendiendo, ya tuve clientes y cobré y siento que es algo que manejo más”, dice.

Miceli, además, destaca la importancia que los espacios públicos tienen en las ciudades, no sólo en los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, sino también en distritos a escala más pequeña, como por ejemplo Necochea.

“Yo no entiendo cómo ningún proyecto político no apuesta a un rediseño del territorio y no se piensa en las ciudades del interior. Los espacios comunes y públicos son fundamentales. Ahora la gente busca salir a Palermo o ir a un parque o a una plaza. Podríamos armar parques enormes con árboles y espacio para bicicletas y estamos todos amuchados. También el interior te da esa posibilidad de visitar varias personas en pocas horas o de organizar encuentros con amigos de forma más espontánea. Hoy la pandemia nos muestra qué importantes son estas cosas”, reflexiona Miceli.

-¿Qué pensás de la pandemia?

-La pandemia nos volvió a nuestra realidad limitada y permanente, Un virus que nos pone a todos en jaque y nos deja muy claro lo que somos en el planeta. Tenemos que tomar conciencia de que como especie somos limitados, finitos y vulnerables. Nosotros como humanidad nos hemos alejado del contacto con la naturaleza, a lo mejor logramos volver a conectarnos. Los pueblos originarios en todo el mundo pasaron del nomadismo al sedentarismo cuando conocieron las plantas. Así empezaron a asentarse las civilizaciones, cuando se domesticaron algunos pastos, maíces, trigos. Lo ideal sería que aprendamos algo de todo esto, cosa que dudo.

Seguí leyendo:

Se conocieron en Barcelona y dejaron tierra firme para vivir en un velero de 40 pies: “Tener un barco en Argentina es solo para millonarios”

Su hijo murió hace tres meses por un tumor cerebral: hoy es voluntaria en la prueba de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer