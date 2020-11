Convocan a una iniciativa interreligiosa mundial para expresarse en contra del antisemitismo, el racismo, el odio y la intolerancia

La noche de los cristales rotos comenzó el 9 de noviembre de 1938, donde grupos antisemitas quemaron sinagogas y destrozaron negocios de judíos

El 9 de noviembre de 1938, comenzó una matanza de judíos de dos días durante el cual los nazis quemaron más de 1.400 sinagogas e instituciones judías en Alemania y Austria, lo que se conoció como la “Kristallnacht” (La noche de los cristales rotos) y fue la antesala que condujo al Holocausto.

Para conmemorar lo sucedido 82 años atrás, la organización Marcha por la Vida convocó para el lunes 9 una campaña interreligiosa mundial que invita a personas de todas las religiones de todo el mundo a iluminar hogares, instituciones y centros de culto como símbolo de solidaridad y compromiso mutuo en la batalla compartida contra el antisemitismo, el racismo, el odio y la intolerancia.

“Conmemorar ese día oscuro en la historia humana es particularmente significativo hoy, ya que el odio que ha estado aumentando en las redes sociales ha comenzado a estallar en violencia contra los judíos y otras religiones. Es imperativo que tal oscuridad sea refutada por la luz: la luz que brillará en las casas de culto en todo el mundo esta noche, y la luz de la verdad que avergüenza todas las formas de odio”, señaló John Farmer, Director del Eagleton Institute of Politics.

La campaña #LetThereBeLight, impulsada por la organización Marcha por la Vida, se realizará el domingo 9





Bajo el título #LetThrereBeLight, esta histórica iniciativa virtual también propone que la gente sume su voz a la campaña para enviar mensajes personales de esperanza desde el sitio web www.motl.org/let-there-be-light.

“En Argentina se sumó la comunidad judía y los rabinos salieron esta semana a publicar sus mensajes de esperanza y a convocar gente a través de las redes sociales de Marcha por la Vida. También convocamos a curas y representantes islámicos”, precisaron a Infobae los organizadores del evento, que se realizará por primera vez a nivel global.

En nuestro país, la comunidad Bet Hilel en conjunto con el Congreso Judío Latinoamericano, la Embajada de Alemania en Argentina, DAIA, el Museo del Holocausto, la Red de Mujeres Judías, Marcha por la Vida, el Centro Simon Wiesenthal, Wizo, la confraternidad judeo cristiana, el centro ALBA y el Kaiciid Dialogue Centre (Viena) se sumarán al acto conmemorativo con un evento que tendrá lugar a las 18 horas del lunes 9 en el templo Bet Hilel, del barrio de Palermo. Allí hablarán el Monseñor Gustavo Carrara, Obispo auxiliar de Buenos Aires; el Presidente de la DAIA, Jorge Knoblovitz; y del Embajador de Alemania, Dr. Ulrich Sante.

“Es la primera vez que se hace esta campaña ya que con el tema del coronavirus se hicieron únicamente eventos virtuales. Pero esa modalidad es la que justamente dio la oportunidad de que hage una conmemoración mundial y se extienda a todos los rincones del mundo”, remarcaron los organizaciones, quienes destacaron que los escenarios principales se centrarán en Alemania y Jersusalén.

En un contexto de creciente antisemitismo y racismo y frente a la sombra del Covid-19, estas expresiones individuales de optimismo y unidad ayudarán a iluminar el mundo contra la oscuridad y el odio.

La sinagoga principal de Frankfurt (una de las pocas que no fueron destruidas en Kristallnacht) será iluminada, así como otros lugares de importancia religiosa y espiritual en todo el mundo. Los mensajes personales y las oraciones de la campaña virtual se proyectarán en las paredes de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

La noche de los cristales rotos fue la antesala que condujo al holocausto judío

“Debemos usar nuestras voces para decirle al mundo que los ataques contra judíos y no judíos, ya sea por motivos de religión, raza , color o credo son imperdonables. En días en que las sinagogas y los lugares sagrados de varias religiones son atacados con regularidad en todo el mundo, es nuestro deber hablar en voz alta y clara”, expresaron el presidente de March of the Living, Phyllis Greenberg Heideman; y el presidente de March of the Living Internacional, Dr. Shmuel.

Para el Jefe de la Comunidad Judía de Frankfurt am Main, profesor Dr. Salomon Korn “el antisemitismo y el racismo amenazan a nuestra sociedad en su conjunto, ponen en peligro nuestros valores y nuestra democracia” por lo que esta campaña busca que “concientizar sobre la creciente discriminación e intolerancia y traer la luz a la humanidad en estos tiempos difíciles”.

Marcha por la Vida es un importante programa educativo internacional sobre el Holocausto. El evento anual en Auschwitz Birkenau que se realiza en abril cada año se considera una parte importante de las conmemoraciones anuales de Yom Hashoah. Hasta la fecha, más de 300.000 participantes, de 52 países, han recorrido la ruta de esta marcha, las vías del tren de 3,2 kilómetros de largo desde Auschwitz a Birkenau.

Debido a la pandemia de COVID-19, por primera vez desde su inicio, este año la marcha anual no pudo realizarse en Polonia. En cambio, como parte de un proyecto conmemorativo virtual, Marcha por la Vida lanzó una iniciativa digital internacional en la que el presidente de Israel, Reuven Rivlin, fue el primero en colocar una placa virtual en la vía del tren de Birkenau, seguido por los sobrevivientes del Holocausto y sus familias. En total, más de 18.000 personas de 60 países de todo el mundo participaron en el evento online.





