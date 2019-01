Un mundo y un tiempo sin esperanza, a pesar de las palabras de la joven y célebre mártir Ana Frank, muerta a los 16 años en el campo de Bergen-Belsen: "Nosotros, los judíos, no debemos exteriorizar nuestras emociones, debemos ser valientes y fuertes, debemos aceptar todos los inconvenientes y no quejarnos, debemos hacer lo que esté en nuestras manos y confiar en Dios. En algún momento esta terrible guerra acabará. Con seguridad volverá el momento en el que otra vez seamos un pueblo, y no solamente judíos…".