Temporada en la Costa: será obligatoria la app Cuidar Verano para ir de vacaciones

Tras varias idas y vueltas en torno a este tema, finalmente el Gobierno nacional confirmó que en la provincia de Buenos Aires será obligatorio el uso de la aplicación “Cuidar Verano” para poder viajar a los centros turísticos durante esta temporada.

El asunto comenzó a debatirse cuando el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que la época de vacaciones en este distrito va a comenzar el próximo primero de diciembre, aunque bajo normas sanitarias específicas para prevenir la propagación del coronavirus.

“Armamos una serie de reglas que son rigurosas y concretas. Los protocolos son tediosos pero son necesarios. Al lugar que vayamos no es para estar nerviosos o angustiados, sino para que nos sintamos seguros y cuidados”, expresó el mandatario provincial.

Durante un acto que encabezó a mediados de octubre en Mar del Plata, Kicillof adelantó que una de las medidas que se implementarán será la app “Cuidar Verano”, que los visitantes debían descargarse para solicitar los permisos de circulación correspondientes ante el municipio al que quisieran ir.

Según adelantaron las autoridades nacionales, la nueva aplicación será similar a la de "Cuidar", la cual se habilitó al comienzo de la cuarentena

No obstante, a las pocas horas el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, aclaró que esta herramienta era opcional: “Creo que por ahí no se entendió, pero no va a ser un requisito indispensable para entrar a los lugares de veraneo. Nosotros lo que estamos haciendo es sugiriendo que todos la bajen porque eso nos va a permitir tener un control del flujo de personas”, precisó.

La decisión definitiva al respecto se conoció este lunes, después de una reunión que tuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con su equipo de trabajo, en la que se analizaron los protocolos, el plan de acción y los procedimientos de control que deberán seguir los municipios bonaerenses durante la temporada, que finalizará el 4 de abril.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho de Cafiero y del mismo participó el propio Lammens y su par de Salud, Ginés González García, además del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y sus ministros de Salud, Daniel Gollán, y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Este último funcionario bonaerense fue el encargado de confirmar que en el distrito gobernado por Kicillof “va a ser obligatorio el uso de la aplicación" Cuidar Verano para poder ingresar a los municipios para vacacionar.

Será necesario descargar la aplicación para poder ingresar a los destinos turísticos

"Los turistas van a tener que establecer el período de tiempo (que van a estar de vacaciones), lugar de alojamiento y con quienes viajan, para poder determinar el flujo de personas en cada destino, lo que nos va a servir para ver los eventuales riesgos sanitarios y el seguimiento en el caso de que haya contagios”, ratificó Costa.

Por su parte, Lammens insistió en que “cada provincia decidirá si es obligatorio o no” la utilización de esta app, por lo que en otras partes del país podría no ser un requisito necesario para poder viajar.

"Respecto de Buenos Aires, estamos trabajando de manera conjunta con vistas a la temporada para ofrecer alternativas al aire libre, otro tipo de diversión diferente a la que se encuentra habitualmente como, por ejemplo, los boliches bailables y sitios similares”, agregó el funcionario nacional.

También estuvieron en la reunión la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Turismo de la Nación, Geraldine Oniszcuk; el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina; los subsecretarios de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa; de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, María Inés Albergucci; y la subsecretaria de Turismo bonaerense, Ianina Bak.

Según detalló el gobierno bonaerense tras un acuerdo con el conjunto de los intendentes de las localidades costeras, la temporada comenzará el 1 de diciembre y desde un mes antes podrán ingresar los propietarios no residentes de viviendas, hoteles u otros inmuebles para prepararlos de cara al verano.

