FMS Argentina 2020 Jornada 2: Stuart el principal ganador

La Jornada 2 de la FMS Argentina 2020 tuvo un promedio de más de 300 mil espectadores durante las más de 3 horas de transmisión.

Con una transmisión cada vez más aceitada, se realizó la Jornada 2 de la FMS Argentina, la liga de freestyle más importante del país. El gran ganador de la fecha fue el santafesino Stuart, que ganó la batalla entre los representantes del interior frente al cordobés Mecha, y quedó como único puntero tras dos jornadas de altísimo nivel.

La primera batalla de la tarde fue la exhibición entre Zaina y Tiago. Este enfrentamiento reemplazó el cruce entre el cuyano Sub y Dtoke, aplazado porque el mendocino tuvo problemas para llegar a Buenos Aires desde su provincia, por la pandemia del Covid-19. En su lugar, los jóvenes que pugnan por ingresar a la máxima categoría demostraron por qué fueron elegidos para la jornada.

En su minuto de presentación, Zaina aclaró, con una voz mucho más grave de la que se le recordaba, “me fui como niño y volví como adolescente”. Tiago, por su parte, fluyó sobre las distintas instrumentales como para dejar en claro que no estaba ahí por casualidad. Los demás competidores pedían que en el Random mode les tocara “Terminaciones”, el formato más difícil de comprender y llevar a cabo en esta temporada de FMS Argentina, en el que tanto Zaina como Tiago no se vieron cómodos. La victoria de la batalla se la llevó, sin réplicas, este último.

Klan y Papo, dos referentes del freestyle, tuvieron un duro enfrentamiento en la Jornada 2 de FMS Argentina.

El siguiente cruce era uno de los más esperados de la jornada, y no decepcionó en lo más mínimo. Los enfrentamientos entre Klan y Papo, dos históricos del movimiento, suelen ser picantes, y este no fue la excepción. Siempre están al borde del contacto físico, incluso Misionero tuvo que pedirles que, por la situación sanitaria, no se acercaran tanto.

El punto más alto de la batalla fue, indudablemente, en el rubro Temáticas, con los dos competidores cómodos, fluyendo como mejor saben. El beat de DJ Zone aportó lo propio, como en cada momento épico de batallas de freestyle locales que se viraliza en las redes. El número uno en su especialidad.

Pero el momento más gracioso, y que más se va a viralizar, de toda la jornada se dio cuando, luego de dos réplicas, el jurado dio su veredicto y ambos competidores festejaron. La forma en la que se informa al triunfador es como se hace en las plazas: cada juez señala a quien cree que ganó la batalla. De ahí la confusión de Papo, que debió entregar la punta del torneo luego de un enfrentamiento muy parejo. Klan, así, dejó el fondo de la tabla de posiciones.

El santafesino Stuart, luego de dos fechas, es el único puntero de la FMS Argentina 2020.

La siguiente batalla fue otra de las más esperadas de la jornada y de la liga por lo demostrado hasta el momento. Stuart, sin réplicas de por medio, se llevó los tres puntos frente al cordobés Mecha. Dos de los competidores más regulares del torneo se enfrentaron en una batalla que estuvo a la altura de las expectativas generadas en la previa.

“Soy la mejor decisión que ha tomado el freestyle en los últimos 10 años”, le disparó Stuart a Mecha para la locura de todos los presentes en una de las mejores rimas de toda la jornada. Esta victoria le significó al santafesino subirse a la cima del torneo en soledad, lugar que será difícil arrebatarle teniendo en cuenta el flow, las rimas y la coherencia que está mostrando.

El show de la fecha lo dio Tiago, que interpretó su canción “Sola”. En YouTube, la versión en vivo que grabó en julio de este año, tiene la nada despreciable suma de más de 13 millones de visualizaciones. Un nuevo voto de confianza al rapero nacido y criado en Monte Grande.

Misionero, con su habitual energía, y DJ Zone, con sus beats insuperables, marcaron el tempo del evento.

La siguiente batalla fue entre Wolf y Cacha. El “Dios del nosementiende”, como lo bautizó Misionero, no pudo frente a Wolf, el mayor de los hermanos Mansilla, que debió transpirar más de la cuenta para triunfar luego de dos réplicas. Una vez terminado el enfrentamiento, los raperos siguieron desafiándose fuera de micrófono, siempre con buena onda.

El último cruce de la Jornada 2 de FMS Argentina 2020 fue entre Nacho y MKS. Este último, el menor de los Mansilla, no pudo darle un cierre perfecto al sábado para la familia, ya que perdió, sin réplica, frente al rapero de Morón. Nacho, de esta manera, pudo escaparse del fondo de la tabla.

La tabla de posiciones de FMS Argentina 2020, luego de dos jornadas de mucho nivel, quedó de la siguiente forma: Stuart, 6 puntos; Papo, 4 unidades; Mecha, Cacha y Wolf, 3 puntos; Nacho, Klan y Dtoke (con una batalla menos), 2 puntos; MKS, 1 punto; y por último, Sub, que no suma puntos, aunque tiene un enfrentamiento menos.

El compañerismo y la buena onda, tanto entre los concursantes como con todos los que participan de FMS Argentina, traspasan la pantalla. Ese es uno de los motivos de por qué la liga local es la mejor y la más viral de todas las Freestyle Masters Series en habla hispana. Además, claro, del nivel que tienen todos los competidores. En esta oportunidad, la transmisión en YouTube, a través del canal de Urban Roosters, tuvo un promedio de más de 300 mil espectadores al mismo tiempo.