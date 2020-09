Dos diputados que también son cirujanos se ofrecieron como voluntarios para atender en hospitales en plena pandemia

Los diputados Javier Rivero y Maximiliano Caparroz

Maximilano Caparroz y Javier Rivero son diputados provinciales del Movimiento Popular Neuquino (MPN) desde hace varios años y esta semana se pusieron a disposición del ministerio de Salud local para atender en los hospitales en medio de la pandemia. Es que ambos, además de su labor en el ámbito político, son médicos con una gran experiencia que al ver el aumento de casos de coronavirus y la tensión en el sistema sanitario, se ofrecieron como “voluntarios para lo que sea necesario”. Si bien no hay una fecha definida para su regreso al ámbito de la salud, en cualquier momento volverían ponerse el ambo y enfrentar la enfermedad.

“Estamos dispuestos a ir al lugar de la provincia que sea necesario y hacer lo que se necesite. Nos ponemos a disposición para hacer cualquier trabajo que ayude”, dijo Caparroz en diálogo con Infobae, quien se recibió como médico especialista en cirugía general y actualmente se es jefe de bloque del MPN en la Legislatura neuquina. Además, es presidente de la comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia. “Lo decidimos dentro del partido, lo comentamos al vicegobernador (Marcos Koopmann) y nos ofrecimos. Estamos en momentos para dar una mano”, dijo el legislador.

La posibilidad de volver a atender pacientes o trabajar dentro del sistema de salud es posible gracias a Ley de Emergencia Sanitaria decretada por el gobernador Omar Gutiérrez, quien a partir de la llegada del COVID-19 determinó la posibilidad “convocar a empleados y funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado, profesionales y trabajadores de la salud en general que no estén bajo la dependencia del sistema de salud público-privado, organizaciones civiles, y estudiantes avanzados del área de salud y de otras profesiones u oficios”.

“Como profesionales de la salud de vocación, que desarrollamos nuestra carrera en esos mismos pasillos que hoy son la primera línea de lucha en esta pandemia, entendemos las necesidades y urgencias que la situación presenta. Entendemos que, a medida que la situación se agrava, nuestros conocimientos y habilidades como médicos puede ser de mayor utilidad en el sistema de salud”, dijo a Infobae Rivero, quien también es médico cirujano y antes de dedicarse a la actividad legislativa fue jefe de servicio del hospital de la localidad de Zapala.

La simultaneidad es posible en este caso. Es decir, en caso de que ambos diputados sean convocados, podrán ejercer ambas tareas. Caparroz, en ese sentido, dijo que tienen un compromiso con “el pueblo que los eligió” y por eso deberán dividirse las tareas legislativas y las sanitarias como les sea posible. Hay que asistir y poder cumplir también los dos roles. Tampoco se puede dejar la banca porque es un mandato del pueblo que hay que cuidar y no me pueden reemplazar. Vamos a tratar de compatibilizar ambas actividades", dijo el legislador.

Caparroz fue director del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul aunque en medio de la emergencia podría ir a cualquier hospital de la provincia donde se lo requiera. “Donde me llamen voy a ir. De hecho voy a hablar con el director del Hospital Regional de Neuquén, quien me convocó a ver qué sale”, adelantó el legislador a este medio.

Rivero, a su turno, coincidió en que ambas tareas deberán ser realizadas con el mismo ímpetu y de la mejor manera posible. “En el caso de ser requeridos, continuaremos desarrollando nuestra labor legislativa, seguramente de manera remota. Ante el incremento de casos es primordial prestar ayuda al sistema de salud. Como legisladores, trabajamos desde este rol para acompañar el esfuerzo de todos ellos, por ejemplo, impulsando un proyecto para sancionar a quienes hostiguen o impulsen acciones de discriminación o intolerancia hacia personas con enfermedades infectocontagiosas. En mi caso y en el caso del doctor Caparroz, quien también preside nuestro bloque, nos pusimos a entera disposición y somos voluntarios en el caso que se nos convoque y necesite ”, sostuvo.

Ayer, la ministra de Salud de la provincia, Andrea Peve, destacó que un total de 23 médicos y otros profesionales de la salud ya jubilados se sumaron a la lucha contra la pandemia en distintos puntos de la provincia, aunque se necesitan más médicos debido a la alta demanda producto del virus. Según dijo la funcionaria, realizan trabajo territorial aunque de forma virtual. Es para complementar lo que ya vienen haciendo los profesionales que están cara a cara con el virus. No es lo único, la provincia pondrá a disposición trabajadores de la administración pública que tienen alguna capacitación en salud.

“La ministra de Salud tiene conocimiento de esto, y ante la necesidad, si nos convocaran iremos a colaborar en lo que sea necesario. Aún no fuimos convocados, entendiendo que, dadas las circunstancias, el Ministerio de Salud se encuentra realizando un arduo trabajo, en tiempo real, para disponer de la mejor manera, tanto de materiales como capital humano”, explicó Rivero.

