La explicación de los funcionarios que no dejaron entrar al padre de Solange a Córdoba para despedirse de su hija: “Venía sin un hisopado negativo”

Solange Musse tenía 35 años y residía en Alta Gracia

Luego de que se confirmara la muerte de Solange Musse, la joven que padecía cáncer de mama y su padre no pudo ver por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba explicaron el motivo por el cual a Pablo Musse le imposibilitaron despedirse de su hija.

Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgos de Córdoba y miembro del COE, indicó: “Lo que hemos hecho es cumplir con las normas, hay un protocolo de ingreso que indica que todo argentino que quiera ingresar a la provincia de Córdoba debe cumplir una serie de requisitos y uno de ellos es venir con un hisopado negativo ”.

El funcionario agregó: “Atendiendo a la situación humanitaria y escuchando la situación que le acogía, tomamos la decisión de hacerle un test rápido, si salía negativo podría ingresar a ver a su hija. Lamentablemente el test rápido le dio positivo, le volvieron a hacer otro test rápido para tener certeza y volvió a dar positivo. Se tomó la decisión de que retornara a su provincia, se hiciera el test y con hisopado negativo iba a poder ingresar sin ningún tipo de problema a la provincia”.

Pablo Musse viajó a Córdoba pero no pudo despedirse de su hija

Pablo Musse dialogó hace dos días con Infobae y relató que había salido el sábado 15 de agosto a las 20 desde Neuquén y que llegó al puesto de control sanitario de Huinca Renancó, en el límite sur de la provincia de Córdoba, el domingo a las 6 de la mañana. Allí fue donde le dijeron, luego de efectuarle dos pruebas rápidas por COVID-19 (cuyos resultados, aseveró, eran “dudosos”), que no podría seguir el viaje sin presentar un certificado con el hisopado (PCR) con resultado negativo.

Desde el COE, en un comunicado, reiteraron lo dicho por Vignetta: “Dada la situación planteada se efectuaron dos test serológicos, a los fines de considerar de manera particular su caso. Ambas muestras resultaron positivas, de tal modo fue inhabilitado su acceso a la provincia, no sólo por incumplir los requisitos del protocolo de ingreso, sino también por el resultado que arrojaron los test realizados ante esta situación excepcional”.

Y agregaron: “El pasado 17 de julio del presente año fue publicado en el sitio web del Gobierno de la Provincia, en la sección referida al COE, el protocolo de ingreso a Córdoba, el cual establece las condiciones para acceder al territorio provincial. El mismo sostiene que cualquier persona debe presentar un certificado de hisopado negativo (PCR), realizar una solicitud de ingreso y guardar una cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel”.

Ante la negativa, Pablo y su cuñada Paola iniciaron el viaje de regreso a Neuquén, escoltados por móviles policiales que iban haciendo postas y cambiando de acuerdo a la provincia por la que cruzaba (Córdoba, La Pampa, Río Negro y Neuquén).

“Estábamos desolados, tristes, nerviosos y así nos obligaron a seguir en la ruta poniendo nuestras vidas en peligro porque pedí e imploré a los policías que me dejasen descansar y no lo hicieron ”, dijo.

Solange Musse padecía cáncer de mama

“Tengo todos los permisos. Tengo el resultado del hisopado, tanto que me rompieron las pelotas con el COVID ese de mierda... Me lo hice el lunes y me dio negativo. Estos hijos de puta no me dejaron pasar para ver a mi hija. Esto no va a quedar así”, manifestó Musse horas más tarde de que se constatara el fallecimiento de su hija.

“Nuestra obligación como provincia es cuidar a todos los cordobeses. Entonces yo pensaría: qué diría la ciudad de Alta Gracia si autorizaba a ingresar a una persona sin un hisopado y nosotros teníamos un brote en Alta Gracia que iba a generar un montón de enfermos, y porque no lamentar alguna muerte”, sostuvo Vignetta en diálogo con Telefé Córdoba.

“Las personas con domicilio en Córdoba, podrán ingresar, en cualquier caso. Aquellos argentinos sin domicilio en la provincia, solo pueden entrar por una situación laboral, un turno médico, por fuerza mayor o una emergencia, cumplimentando lo indicado por el protocolo”, especificaron desde el COE.

Pablo no veía a Solange desde marzo , cuando se implementó el aislamiento social preventivo y obligatorio. La mujer de 35 años había empeorado en los últimos días y su padre lo sabía: “Sol está grave, muy grave. El cáncer de mama ya está en estadio 4, tiene metástasis en los huesos, en el pulmón y en el hígado. Está con respirador e internación domiciliaria”, le había dicho en ese momento a Infobae, cuando su hija aún permanecía en una casa de Alta Gracia.

Solange había difundido una carta en la que manifestaba su angustia por no poder ver a su papá. En uno de los párrafos expresó: “Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos”.

