Murió Solange, la joven enferma de cáncer que no pudo despedirse de su padre en Córdoba

Este viernes por la madrugada murió Solange Musse, la joven enferma de cáncer a la que su padre no pudo ver por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia. El deceso se produjo en el Sanatorio Allende de la capital cordobesa, adonde había sido trasladada en muy grave estado desde la localidad de Alta Gracia.

Pablo Musse, el papá de la joven, había viajado el sábado 15 de agosto para estar con ella y acompañarla en sus últimos momentos desde Plottier, la ciudad neuquina en la que vive. Llegó al puesto de Huinca Renancó, ubicado en el sur de la provincia de Córdoba, el domingo a las seis de la madrugada. Quienes estaban en ese momento a cargo del control sanitario le indicaron que no podía pasar sin el hisopado (PCR) con resultado negativo.

El dolor del padre tras la muerte de Solange

Ahora, dolorido y con mucha bronca, tras el deceso de su hija, estalló: “Tengo todos los permisos. Tengo el resultado del hisopado, tanto que me rompieron las pelotas con el COVID ese de mierda... Me lo hice el lunes y me dio negativo. Estos hijos de puta no me dejaron pasar para ver a mi hija. Esto no va a quedar así”.

El martes se había conocido el caso, que plantea el dilema entre las medidas de prevención del coronavirus y la humanidad necesaria para contemplar este tipo de casos. Padre e hija no se veían desde marzo, cuando se implementó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. La joven, de 35 años, había empeorado en los últimos días y su padre lo sabía: “Sol está grave, muy grave. El cáncer de mama ya está en estadío 4, tiene metástasis en los huesos, en el pulmón y en el hígado. Está con respirador e internación domiciliaria”, le había dicho en ese momento a Infobae, cuando su hija aún permanecía en una casa de Alta Gracia. Había arribado allí a principios de marzo, cuando la cuarentena no era siquiera imaginada.

Noticia en desarrollo