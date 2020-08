Después de la denuncia de la CHA, el hospital Garrahan cambió su postura sobre la donación de sangre y plaquetas de homosexuales

La donación de sangre es un acto altruísta y voluntario vital (iStock)

A raíz de la denuncia de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) por discriminación, el hospital Garrahan resolvió cambiar los criterios de autoexclusión de donantes de sangre y plaquetas. En un comunicado, la CHA señaló que el presidente del Consejo Asesor Administrativo del Garrahan, el dr. Guillermo González Prieto, llamó por teléfono a César Ciglutti, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, para informarle de estas modificaciones. Además, le indicó que dieron de baja la página web donde aparecía el cuestionario que en uno de sus puntos hacía referencia a la negativa de donación a los “hombres que tienen sexo con hombres”. Sólo se referirán a las prácticas de riesgo como lo establece la Resolución N° 1507/15, explicaron. Dicha norma rige sobre “las medidas que garanticen a los habitantes el acceso a la sangre humana, componentes y derivados en forma, calidad y cantidad suficiente, así como también asumen la responsabilidad de la preservación de la salud de los donantes y protección de los receptores”, y había descartado esa tipificación, que no obstante figuraba como situación o práctica sexual de riesgo incrementada para donar sangre en la web y cuestionarios del hospital.

La denuncia había sido formulada ante la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Dra. Elizabeth Gómez Alcorta y el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García. Fue a raíz del caso de un hombre llamado Daniel, que según la CHA “donó sangre y plaquetas durante más de 13 años. En mayo de 2007 comenzó con las donaciones para los niños y niñas del Garrahan. En esa época regía la Resolución que excluía a las personas que hayan tenido relaciones con personas del mismo sexo, y aceptaban la de donantes heterosexuales con pareja estable y monogámica. Daniel es gay y siempre practica sexo seguro y tiene pareja estable. Donó sangre y la misma fue sometida a testeos. Como vive en la costa, viajaba 2 veces al mes durante la noche y llegaba a la madrugada. Estaba 1 hora y media conectado a una máquina. Antes le inyectaban anticoagulantes que le ocasionaban efectos secundarios durante horas. En más de 200 extracciones sus plaquetas ayudaron a más de 1.000 niños y niñas”.

En diálogo con Infobae Daniel reconoció que su caso tuvo repercusión porque cuando lo llamaron del hospital para que reconfirmara el turno, “atendió mi pareja, y como no me podía encontrar dijo que yo iría al día siguiente. Preguntaron con quién estaban hablando y dijo que era mi pareja. En el Garrahan, cuando empecé a donar, pregunté si eran estrictos con el tema de la donación de homosexuales y me dijeron que sí. Entonces nunca blanqueé mi situación. Para mi lo importante era que los chicos pudieran tener plaquetas. Yo donaba cada dos semanas, pero a veces me llamaban en el medio porque estaban con poco stock, entendés… A diferencia de la sangre, las plaquetas tienen la particularidad que duran poco, menos de una semana. Necesitan reponerlas todo el tiempo”.

Cigliutti declaró que “Finalmente el Hospital Garrahan aplicará la ley vigente tal lo informado a la CHA por el Dr. Guillermo González Prieto con el anuncio de una nueva comunicación en la página web y de la impresión de los nuevos formularios. Continuaremos trabajando con los Ministerios de las Mujeres Géneros y Diversidad y el de Salud, porque todavía existen clínicas y hospitales en todo el país que excluyen de la donación de sangre a las personas homosexuales para que se garantice el cumplimiento de la resolución vigente”.

María Laura Olivier, Secretaria de la CHA, añadió que “consideramos fundamental la presencia de los Ministerios para asegurar que los criterios de prácticas de riesgo no sólo sean considerados al momento de la donación de sangre sino en sus diferentes implicaciones como en las campañas de prevención de VIHSida e Infecciones de Transmisión Sexual.”

Antes de esto, la CHA emitió otra denuncia similar dirigida a la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC). El presidente de esta última, el médico hemoterapeuta Oscar Walter Torres (MN 74914) le explicó a Infobae que La Asociación Argentina de Hemoterapia (tal el nombre que tenía la asociación tiempo atrás) no tiene ninguna norma, las normas las dicta el Ministerio de Salud de la Nación, y nosotros adscribimos porque formamos parte del Sistema Nacional de Sangre”. Según Torres, “las normas actuales, que se modificaron en el 2015, dicen que en la entrevista pre-donación se buscan personas que tienen situación de riesgo aumentado para las infecciones que se transmiten por transfusión. Es decir, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, HIV, sífilis. Y en realidad, la normativa vigente y la Ley le dice al médico hemoterapeuta que tiene que seleccionar donantes de acuerdo a datos epidemiológicos locales. Y los datos epidemiológicos que tenemos nosotros del 2019, el boletín de SIDA del Ministerio de Salud dice que el hombre que tiene sexo con hombres es parte de una población vulnerable desde el punto de vista que tiene una seroprevalencia de HIV de entre el 15 yel 17 % frente a la población general que es del 0,4 %. Lamentablemente, lo que nos falta como país son datos de la prevalencia de las parejas de hombres que son monogámicos. Si los tuviéramos y fuera igual que la población en general, el Ministerio de Salud podría modificar las normas técnicas. Hoy, lamentablemente hablan de población vulnerable, no segura”.

En el caso del hospital Garrahan, a partir de ahora, el cuestionario que aplicará para proveerse de sangre y plaquetas seguras hará hincapié en las prácticas de profilaxis que llevan adelante los potenciales donantes y no su orientación sexual.

