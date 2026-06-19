“Voy pa’l Malecón a quitarme la vida”: Investigan el presunto suicidio de una joven dominicana tras lanzarse al mar

El portavoz de la policía informa sobre el hallazgo del cuerpo de Esperanza Santana Monte de Oca, quien fue rescatada sin vida de las aguas del Mar Caribe. Las autoridades investigan las circunstancias del suceso.

Oficiales adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, investigan de manera exhaustiva las circunstancias en torno a la trágica muerte de Esperanza Santana Montes de Oca, de 28 años de edad, quien presuntamente se lanzó a las aguas del Mar Caribe con fines suicidas la mañana de este jueves 18 de junio.

El cuerpo fue recuperado en las proximidades de la playa de Güibia, en el Malecón del Distrito Nacional, tras un operativo conjunto con el Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, los nuevos testimonios de allegados y familiares han dado un giro dramático al caso, revelando un desgarrador trasfondo de depresión e impotencia ante el sistema judicial dominicano.

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De acuerdo con las declaraciones obtenidas en la escena, la tragedia comenzó a gestarse desde las primeras horas de la mañana cuando la joven se trasladó desde su residencia en Villa Mella, Santo Domingo Norte, con la firme intención de terminar con su vida.

Una allegada de la hoy fallecida relató a las autoridades que ambas viajaban en uno de los vagones del Metro de Santo Domingo cuando la joven le confesó abiertamente su desesperación: “Voy pa’l malecón a quitarme la vida”.

A pesar de los intentos desesperados de la vecina por disuadirla, recordándole que pensara en sus hijos a lo que Esmeralda respondió tajantemente que su hijo de cuatro años ya tenía a su papá, la situación se tornó incontrolable. Con la ayuda de otros pasajeros, la testigo intentó retenerla físicamente; sin embargo, ante la aparente ausencia de patrullaje policial en la estación Joaquín Balaguer, la joven logró zafarse.

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La allegada corrió detrás de ella desde la referida estación hasta el Malecón, pero la alta densidad del tráfico vehicular en las intersecciones provocó que le perdiera el rastro minutos antes de que la víctima se lanzara al mar.

Las autoridades recuperaron el cuerpo de una mujer que se lanzó a las aguas del mar Caribe.

Declaraciones de familiares y allegados en el lugar del hecho.

La profunda crisis emocional que atravesaba Santana no era un hecho aislado. Miembros de su familia, visiblemente consternados, explicaron que la joven se encontraba sumida en una severa depresión derivada de un trauma familiar no superado: el asesinato de su madre hace un año y seis meses.

Según expresaron tanto su hermana como otros allegados, el dolor de la pérdida se vio severamente agravado por la impunidad y la falta de respuestas en los tribunales, donde el proceso judicial contra los presuntos asesinos de su madre ha sido reenviado de forma sistemática, impidiendo que se dicte una sentencia condenatoria.

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Esta falta de justicia sumergió a la joven en un estado de desesperación absoluta que terminó con el fatídico desenlace en el litoral capitalino, dejando a un niño de cuatro años en la orfandad.

Santana Montes de Oca, se lanzó al mar en el Malecón de Santo Domingo, presuntamente abrumada por el trauma del asesinato de su madre hace un año y la falta de avances en el proceso judicial contra los responsables.

Mientras el personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizaba el levantamiento del cadáver, los agentes de la DICRIM continuaron recolectando evidencias visuales de las cámaras de seguridad de la zona para confirmar la secuencia exacta de los hechos.

La importancia de la salud mental

Este trágico suceso pone de manifiesto de forma alarmante la estrecha relación que existe entre el bienestar psicológico, los traumas derivados de la violencia y la necesidad de una respuesta institucional oportuna.

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El caso de Santana demuestra que la salud mental no es un elemento aislado, sino que está profundamente ligada al entorno social y al acceso a la justicia. El duelo por la pérdida violenta de un ser querido, cuando es acompañado por la frustración de un sistema judicial lento o indolente, puede convertirse en un detonante devastador para cuadros de depresión mayor y conductas autolesivas.

La salud mental debe ser desmitificada dentro de las familias; identificar señales de alerta como la desesperanza verbalizada, los cambios drásticos de conducta o el aislamiento tras un evento traumático es vital para prevenir tragedias.

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