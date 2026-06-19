Guatemala

Guatemala prevé un crecimiento económico del 4.1% en 2026

La estimación del banco central atribuye el repunte a la caída internacional de los combustibles tras el entendimiento entre Estados Unidos e Irán, un giro que mejora el entorno externo y reduce riesgos previos

Guardar
Google icon
Guatemala prevé crecer 4,1 % en 2026 y el Banco de Guatemala atribuye esa proyección a la baja de los precios internacionales de los combustibles. (Visuales IA)
Guatemala prevé crecer 4,1 % en 2026 y el Banco de Guatemala atribuye esa proyección a la baja de los precios internacionales de los combustibles. (Visuales IA)

Guatemala prevé crecer 4.1 % en 2026 y el Banco de Guatemala atribuye esa proyección a la baja de los precios internacionales de los combustibles tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, un factor que, según el ente emisor, mejora el entorno externo y sostiene una perspectiva más favorable para la actividad económica del país.

La previsión supera la estimación de 3.8 % del Fondo Monetario Internacional, que había recortado su cálculo por el conflicto en Oriente Medio, según el informe “Contexto Macroeconómico y Perspectivas 2026” del banco central. De acuerdo con el Banco de Guatemala, la economía había crecido 4.3 % en 2025 y 3,7 % en 2024.

PUBLICIDAD

El presidente del Banco de Guatemala Álvaro González Ricci sostuvo que el desempeño esperado se apoya también en un aumento de las exportaciones de 6 % al cierre del año y en una recaudación tributaria cercana a 120,000 millones de quetzales, equivalentes a unos USD 15,750 millones. Según González Ricci, esos datos refuerzan una visión más optimista que la del FMI.

“El anuncio de la firma de ese acuerdo es positivo para el país”, afirmó González Ricci. Según el presidente del banco central, ese cambio en el contexto externo reduce riesgos previos y deja a Guatemala en una posición favorable, con estabilidad cambiaria y de reservas.

PUBLICIDAD

Infografía con texto "Guatemala crecerá 4,1% en 2026", pirámide maya, edificios, montañas, flechas de crecimiento, iconos de barriles de petróleo, surtidor, barco, monedas, calculadora.
Esta infografía del Banco Central de Guatemala ilustra la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,1 % para el año 2026, destacando factores clave y bases de la estabilidad macroeconómica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El banco central vincula la proyección a la baja del petróleo y a una reacción positiva de los mercados

El gerente económico de la institución, Johny Gramajo, explicó que el entendimiento entre Washington y Teherán para un cese al fuego parcial produjo una reacción positiva inmediata en Wall Street, que abrió con ganancias de 1 %. Según Gramajo, el crudo, que hace un mes se acercaba a los USD 100 por barril, cayó este jueves a USD 73.

Gramajo añadió que el cumplimiento de las metas oficiales es “muy factible”. Según el gerente económico, la proyección de inflación para finales de año se mantiene en 3.75 %, dentro del rango meta fijado por la Junta Monetaria.

El informe presentado por el Banco de Guatemala describe una posición de alta estabilidad general y solidez macroeconómica. Según el ente emisor, la economía guatemalteca se sostiene sobre los sectores de servicios, comercio, industria y manufactura.

El FMI señaló estabilidad macroeconómica y el gobierno la vinculó con una agenda de reformas

El 8 de junio de 2026, el Fondo Monetario Internacional emitió la declaración final de la misión de la Consulta del Artículo IV sobre Guatemala, tras reuniones celebradas en Ciudad de Guatemala entre el 27 de mayo y el 5 de junio, según el Ministerio de Finanzas Públicas. El documento, de acuerdo con la cartera, señaló estabilidad macroeconómica y desafíos para el desarrollo.

Según el Ministerio de Finanzas Públicas, la misión del FMI indicó que Guatemala mantiene esa estabilidad por políticas fiscales y monetarias prudentes aplicadas durante varios años. La cartera agregó que el país presenta baja deuda pública, inflación controlada y una posición externa sólida.

La estimación del Banco de Guatemala para 2026 supera el 3,8 % proyectado por el FMI tras el recorte vinculado al conflicto en Oriente Medio. (Visuales IA)
La estimación del Banco de Guatemala para 2026 supera el 3,8 % proyectado por el FMI tras el recorte vinculado al conflicto en Oriente Medio. (Visuales IA)

El ministerio sostuvo que ese marco permitió enfrentar choques externos y sostener las finanzas públicas. También atribuyó el reconocimiento del FMI a la continuidad de medidas orientadas a la disciplina fiscal y a la solidez del sistema financiero, que, según la cartera, preservaron la confianza de los mercados y de los inversores internacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo fijó como prioridad aprovechar ese contexto para acelerar una agenda de reformas orientada al desarrollo. La cartera identificó entre esos ejes el aumento de la inversión nacional y extranjera, la mejora de la competitividad, el fortalecimiento institucional y la generación de empleo.

La comunicación oficial añadió el avance de los indicadores de bienestar social entre los objetivos del gobierno. Según el Ministerio de Finanzas Públicas, si esas metas se consolidan, Guatemala podría ubicarse entre las economías más dinámicas y atractivas de América Latina.

Temas Relacionados

GuatemalaFMICrecimiento económico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Continúa la búsqueda de los tripulantes desaparecidos de la lancha Roxana II en el Pacífico Norte de Costa Rica

Guardacostas y Vigilancia Aérea mantienen operativos y desmienten versión sobre hallazgo de cuerpos en Nicaragua

Continúa la búsqueda de los tripulantes desaparecidos de la lancha Roxana II en el Pacífico Norte de Costa Rica

El ministro Luis Méndez Salinas coordina en París el retorno del Nobel guatemalteco

El funcionario se reunió con el director del Instituto Cervantes de la capital francesa y con el embajador Rubén Estuardo Nájera Contreras para fortalecer la coordinación interinstitucional vinculada al proceso en marcha

El ministro Luis Méndez Salinas coordina en París el retorno del Nobel guatemalteco

El proyecto para la economía circular en El Salvador se ejecutará durante 24 meses en cuatro territorios priorizados

La estrategia tendrá dos años de implementación y se enfocará en San Salvador Centro, San Salvador Este, La Libertad Costa y La Libertad Este, seleccionados por su generación de desechos y potencial de valorización

El proyecto para la economía circular en El Salvador se ejecutará durante 24 meses en cuatro territorios priorizados

Las tortugas marinas vuelven a depositar sus huevos en las playas panameñas

El espectáculo natural continúa siendo parte del patrimonio panameño y de la herencia biológica mundial

Las tortugas marinas vuelven a depositar sus huevos en las playas panameñas

Costa Rica enfrenta una temporada crítica con 115 incendios forestales reportados en 2026

Las autoridades atribuyen la mayoría de los casos a actividades humanas y enfatizan la importancia de la prevención y la denuncia oportuna

Costa Rica enfrenta una temporada crítica con 115 incendios forestales reportados en 2026

TECNO

Si recibes una llamada spam, este error podría hacer que te llamen todavía más veces

Si recibes una llamada spam, este error podría hacer que te llamen todavía más veces

ChatGPT puede generar imágenes violentas y secuales a partir de simples prompts, revela informe

Cómo ver partidos del Mundial 2026 en YouTube y en vivo

Un fallo de la IA Claude consume hasta 2 GB de RAM en Windows: qué hacer para evitarlo

Cómo usar el HONOR 600 para crear videos con tus jugadores favoritos de la historia del Mundial

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Robert Downey Jr. promete que ‘Avengers: Doomsday’ estará a la altura del legado de ‘Endgame’

La vez que Paul McCartney casi es llevado a prisión en Japón por posesión de drogas

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

MUNDO

Irán invitó al organismo nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones en el marco del acuerdo con Estados Unidos

Irán invitó al organismo nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones en el marco del acuerdo con Estados Unidos

Donald Trump aseguró que Estados Unidos espera un “alto el fuego total en todos los frentes”

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

La Unión Europea enfrió el proceso de adhesión de Ucrania al bloque continental

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos