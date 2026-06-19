Guatemala prevé un crecimiento económico del 4.1% en 2026

Guatemala prevé crecer 4,1 % en 2026 y el Banco de Guatemala atribuye esa proyección a la baja de los precios internacionales de los combustibles. (Visuales IA)

Guatemala prevé crecer 4.1 % en 2026 y el Banco de Guatemala atribuye esa proyección a la baja de los precios internacionales de los combustibles tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, un factor que, según el ente emisor, mejora el entorno externo y sostiene una perspectiva más favorable para la actividad económica del país.

La previsión supera la estimación de 3.8 % del Fondo Monetario Internacional, que había recortado su cálculo por el conflicto en Oriente Medio, según el informe “Contexto Macroeconómico y Perspectivas 2026” del banco central. De acuerdo con el Banco de Guatemala, la economía había crecido 4.3 % en 2025 y 3,7 % en 2024.

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El presidente del Banco de Guatemala Álvaro González Ricci sostuvo que el desempeño esperado se apoya también en un aumento de las exportaciones de 6 % al cierre del año y en una recaudación tributaria cercana a 120,000 millones de quetzales, equivalentes a unos USD 15,750 millones. Según González Ricci, esos datos refuerzan una visión más optimista que la del FMI.

“El anuncio de la firma de ese acuerdo es positivo para el país”, afirmó González Ricci. Según el presidente del banco central, ese cambio en el contexto externo reduce riesgos previos y deja a Guatemala en una posición favorable, con estabilidad cambiaria y de reservas.

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Esta infografía del Banco Central de Guatemala ilustra la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,1 % para el año 2026, destacando factores clave y bases de la estabilidad macroeconómica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El banco central vincula la proyección a la baja del petróleo y a una reacción positiva de los mercados

El gerente económico de la institución, Johny Gramajo, explicó que el entendimiento entre Washington y Teherán para un cese al fuego parcial produjo una reacción positiva inmediata en Wall Street, que abrió con ganancias de 1 %. Según Gramajo, el crudo, que hace un mes se acercaba a los USD 100 por barril, cayó este jueves a USD 73.

Gramajo añadió que el cumplimiento de las metas oficiales es “muy factible”. Según el gerente económico, la proyección de inflación para finales de año se mantiene en 3.75 %, dentro del rango meta fijado por la Junta Monetaria.

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El informe presentado por el Banco de Guatemala describe una posición de alta estabilidad general y solidez macroeconómica. Según el ente emisor, la economía guatemalteca se sostiene sobre los sectores de servicios, comercio, industria y manufactura.

El FMI señaló estabilidad macroeconómica y el gobierno la vinculó con una agenda de reformas

El 8 de junio de 2026, el Fondo Monetario Internacional emitió la declaración final de la misión de la Consulta del Artículo IV sobre Guatemala, tras reuniones celebradas en Ciudad de Guatemala entre el 27 de mayo y el 5 de junio, según el Ministerio de Finanzas Públicas. El documento, de acuerdo con la cartera, señaló estabilidad macroeconómica y desafíos para el desarrollo.

Según el Ministerio de Finanzas Públicas, la misión del FMI indicó que Guatemala mantiene esa estabilidad por políticas fiscales y monetarias prudentes aplicadas durante varios años. La cartera agregó que el país presenta baja deuda pública, inflación controlada y una posición externa sólida.

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La estimación del Banco de Guatemala para 2026 supera el 3,8 % proyectado por el FMI tras el recorte vinculado al conflicto en Oriente Medio. (Visuales IA)

El ministerio sostuvo que ese marco permitió enfrentar choques externos y sostener las finanzas públicas. También atribuyó el reconocimiento del FMI a la continuidad de medidas orientadas a la disciplina fiscal y a la solidez del sistema financiero, que, según la cartera, preservaron la confianza de los mercados y de los inversores internacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo fijó como prioridad aprovechar ese contexto para acelerar una agenda de reformas orientada al desarrollo. La cartera identificó entre esos ejes el aumento de la inversión nacional y extranjera, la mejora de la competitividad, el fortalecimiento institucional y la generación de empleo.

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La comunicación oficial añadió el avance de los indicadores de bienestar social entre los objetivos del gobierno. Según el Ministerio de Finanzas Públicas, si esas metas se consolidan, Guatemala podría ubicarse entre las economías más dinámicas y atractivas de América Latina.