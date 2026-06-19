Crimen y Justicia

Un adolescente regresaba de la escuela y fue atacado a golpes por dos motochorros para robarle en La Plata

El episodio tuvo lugar en una esquina de Los Hornos durante el día y quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona. La víctima logró escapar

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La víctima había salido del colegio y fue interceptada en una esquina de Los Hornos. A pesar de los golpes que recibió pudo escapar y los delincuentes escaparon (Video: @Hechosanderecho)

A plena luz del día y en una zona bastante concurrida, un adolescente que salía del colegio fue víctima de un violento intento de robo en La Plata. El momento quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona aunque al momento no trascendió si hay detenidos.

El video que encabeza esta nota muestra a dos jóvenes a bordo de una motocicleta blanca circulando a gran velocidad sobre la calle 149. Minutos después, se los ve subir a la vereda, en la intersección de 59, y es en ese lugar donde interceptaron al joven.

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De acuerdo con lo informado por 0221, el adolescente, que regresaba caminando de la escuela por esa misma arteria, es sorprendido por uno de los delincuentes que se baja del rodado y comienza a golpearlo tratando de conseguir que le diera las pertenencias.

Cuando intentaba escapar le dieron patadas
Cuando intentaba escapar le dieron patadas

La víctima, lejos de someterse, reaccionó a tiempo y logró alejarse antes de que la situación escalara. El hecho ocurrió a plena luz del día en una zona transitada por vecinos y vehículos en el barrio de Los Hornos, sin que los sospechosos pudieran concretar el robo.

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El joven iba caminando por la vía pública cuando lo interceptaron
El joven iba caminando por la vía pública cuando lo interceptaron

Todo ocurrió en cuestión de segundos, en donde además se puede ver a los motochorros retirándose por la misma vía que habían llegado. Hasta el momento, no trascendió si la víctima o algún testigo realizó una denuncia formal ante la Policía Bonaerense, ni se conoce la identidad de los delincuentes.

El momento en que los delincuentes escaparon en moto sin poder cometer el robo
El momento en que los delincuentes escaparon en moto sin poder cometer el robo

Una tatuadora de San Martín frustró el robo de su motocicleta en Remedios de Escalada, partido de Lanús, al activar a distancia un dispositivo antirrobo con descarga eléctrica que había instalado debajo del asiento del rodado. El hecho ocurrió pasadas las 20, y las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona se viralizaron días después.

La mujer se dirigía a trabajar cuando dos motochorros la interceptaron y le exigieron que bajara de la moto. Ante la amenaza, no opuso resistencia. Uno de los sospechosos se subió al vehículo y escapó mientras su cómplice lo seguía en otro rodado. El asaltante, sin embargo, no llegó lejos: al acercarse a la esquina, recibió una descarga de 6.000 voltios que lo hizo perder el control y caer al asfalto. Abandonó la moto en plena calle y huyó junto al otro delincuente.

El momento en el que los delincuentes abordaron a la mujer y le robaron la moto

Débora contó el episodio a C5N: "Por unos segundos me olvidé que tenía el dispositivo, pero cuando me acordé, lo activé y me escondí atrás de un árbol“. Tras asegurarse de que los sospechosos se habían alejado, recuperó su motocicleta, aunque el pedal de los cambios resultó dañado por la caída.

El artefacto, conocido como Shockbag y fabricado en Uruguay, consiste en una cinta negra que se coloca alrededor del asiento y opera con una batería independiente de una duración aproximada de un mes. La descarga se activa al presionar tres botones en simultáneo desde una muñequera ajustable. Según la propia Débora, la corriente no es mortal, pero “te hace soltar lo que tengas”. El sistema también cuenta con una alarma para ubicar el vehículo en la oscuridad.

La víctima explicó que ya le habían robado cuatro motos con anterioridad y que esa experiencia la llevó a buscar una solución. “Lo compré porque estaba cansada de perder herramientas de trabajo”, afirmó. Admitió que en el momento del asalto dudó en activarlo por el miedo que le generó la situación, pero finalmente tomó la decisión. “Está bueno cuando uno recupera lo suyo porque cuesta tanto comprarse las cosas”, agregó.

Ante la ausencia de una denuncia formal en la comisaría 4ª de Lanús, las autoridades iniciaron actuaciones de oficio, según informaron fuentes policiales. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

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