Se produjo una avalancha en el Cerro Catedral de Bariloche y murió el jefe de patrulla

Hoy toca quedarnos en casa, nosotros seguimos trabajando en tu seguridad ⛑️. Ayer nuestro equipo de Patrulla realizó el PIDA: detonaciones que generan avalanchas controladas para tener Cerro Catedral en óptimas condiciones 💪🏽 Te recordamos que la montaña se encuentra cerrada al público, estamos realizando tareas que pueden resultar riesgosas. Por favor no ingresar al área❗ #CerroCatedral #Bariloche #patagonia