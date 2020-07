–A mí me llama mucha gente. ¿Qué respuesta les puedo dar? Si a mí y a Cuggini no nos dieron respuestas. Encima tampoco nos están diciendo qué vamos a hacer después del 17 de julio. Yo no le quiero mentir a la gente. Así que no puedo transmitirles nada, como dice la canción de Serrat: “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. Muchos me preguntan qué me parece, si van a trabajar para hacer algún corte a domicilio. ¿Y qué les voy a decir? Que lo hagan, si no tienen para comer ellos, los hijos, la familia. ¿Qué les digo a los de la villa? ¿Que no atiendan con la cortina cerrada? ¡Les tengo que decir que lo hagan! No les puedo decir “muéranse de hambre”.