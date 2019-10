“Volví a la Argentina cuando me separé de mi ex mujer y después de once años en Brasil. Me vine a lo de una prima en Flores. Llegué a la Villa 31 en 2010. En mi época de plenitud había tenido muchas manicuras del barrio. Un día, le comenté a un taxista que quería hacer una acción solidaria en la Plaza San Martín, y él me tiró la idea de abrir una escuela de peluquería en la villa. Me contacté con referentes. Y en septiembre de ese año, la abrí en el galpón que está a media cuadra de este local”, repasa el estilista, en el único rato que no entra nadie.