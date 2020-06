El 18 de junio la filial del Hospital Fernández de la asociación de médicos hizo referencia al aumento de contagios y a las condiciones en las que se encontraban las UFU. Indicó que el plano de circulación segura había quedado obsoleto; que los Jefes de División del Hospital nunca recibieron otro plano con modificaciones, viéndose impedidos de comunicarlo al resto del personal de salud; que no estaba señalizada la circulación hospitalaria interior para el personal sanitario y pacientes Covid y no Covid; y que no se hizo la adecuación de las UFU tal como lo había ordenado el juez. Además remarcó que el índice de contagios de trabajadores de la salud del Hospital Fernández es significativamente mayor al de los profesionales de otros hospitales públicos de la Ciudad.