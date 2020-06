La científica explica, sin embargo, que la crisis provocada por el Covid-19 dejará algunos aspectos positivos: “Una de las cosas que dejará es la importancia de la ciencia local para dar respuestas serias y que es necesario el trabajo conjunto con la política. Entonces, siguiendo esa lógica queda claro que la pandemia no puede postergar la acción climática. Si la ciencia dice que es urgente y que se necesita una transformación muy grande, es porque es así. No hay tiempo que perder. El mensaje es que no sobra tiempo”.