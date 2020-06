Mamparas, distanciamiento y terrazas privadas: así se preparan los restaurantes para la “nueva normalidad” post pandemia

No hay fecha aun para que puedan volver a la actividad. Algunos sobreviven a través de entregas a domicilio y take away. Otros cerraron definitivamente. Los más ansiosos ya rediseñaron los salones siguiendo un protocolo sanitario para garantizar el mínimo contacto entre los comensales cuando el COVID-19 les permita reabrir sus puertas