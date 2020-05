-Durante mucho tiempo no se escuchó a la gente que sabía. Nunca los políticos ni los economistas ni los empresarios ni la sociedad contempló escuchar el conocimiento. Y el conocimiento te dice con cierto error la probabilidad de que sucedan ciertas cosas. Lo más cerca que tenemos de rozar una verdad es de esa manera. Es una de las cosas más fantásticas que tiene la humanidad. El tema es que no estamos preparados para esa realidad. Cuando te dicen: si pasa esto va a pasar lo otro, y vos nunca antes escuchaste a la ciencia… es probable que lo tomes como una dictadura. Pero espero que esa gente que opina desde la negación, o desde el no reconocer que la realidad es otra, tenga después el decoro de permitir que investigadores de distintas áreas se metan en sus temas de incumbencia, para que se sientan en las mismas condiciones.