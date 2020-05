Según reflexionó, esta pandemia tiene poco de impredecible. Se trata más bien de una catástrofe anunciada, que nadie vio o quiso ver. “Muchas veces me agarran momentos de incredulidad. Me da la sensación de estar metido en una película berreta de ciencia ficción. Lo interesante es que esta pandemia es cualquier cosa menos inesperada. Lo que no sabíamos era cuándo iba a pasar, pero ya teníamos antecedentes. Esta es la versión 2 del SARS. Entonces, ¿cómo puede ser que una tragedia tan anunciada nos agarre tan ridículamente mal parados?".