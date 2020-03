El especialista buscó llevar calma a la población: “No se preocupen, hagan sus compras como siempre; por supuesto, si pueden salir menos y hacer las compras cada 3 o 4 días, mejor, pero no es necesario salir corriendo porque la semana que viene no va a pasar nada distinto, salvo que va a aumentar el número de casos, como va a aumentar la otra y la que le sigue y la que sigue hasta que alcancemos uno meseta más o menos estable, así que no se preocupen y sobretodo no reproduzcan audios falsos”.