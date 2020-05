“Se me ocurrió hacerlo en tres instancias, a modo de serie, donde queda visible desde lo estético el paso de la cuarentena. Al primer Liam se lo ve similar a la imagen de su primer álbum As You Were, al segundo con la barba crecida haciendo referencia a otro de sus trabajos, Why Me? Why Not. En la tercera está un poco alterado, en una especie de locura del aislamiento. Además de retratar a la gente, me gusta sumar también una idea“.