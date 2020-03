-Si. Mi último robo no fue el del siglo. Fui el único de la banda que siguió robando. Grandes robos. De hecho estuve a punto de hacerme de los millones de dólares de un presidente de facto que no puedo nombrar, cuando entré en su departamento. Y me detuvieron. Mi familia lo es todo para mí. Estoy enamorado de mi hijo y Elicet es el amor de mi vida. El delincuente tiene mala vida, no puede tener familia. La familia es sagrada. Si tiene familia, tiene que cambiar de oficio. No se puede dejar la vida en prisión y que tu familia sufra contigo. La familia del ladrón, por más que sean marginales, drogadictos, prostitutas, o que vendan papelitos o sean adictos, no se toca. Soy católico aunque voy a misa una vez por año, mi catolicismo no pasa por la Iglesia. Y me gusta leer el Antiguo Testamento. Y una vez leí la vida de Eclesiastés, que se cree que es el seudónimo de escritor del Rey Salomón. Y dice una frase que me marcó: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempos de llorar, y tiempos de reír, tiempos de nacer y tiempos de morir, tiempos de destruir y tiempos de edificar” . Y se me ocurrió decir que había tiempos para robar y tiempos para trabajar. Hoy, y así será por el resto de mi vida, son tiempos de trabajar.