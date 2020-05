“Lo estamos viviendo muy mal. Sentimos que seguimos viviendo en un país absolutamente desigual donde hasta para estas cosas no es lo mismo vivir en un sector de la Ciudad que en otro. Celebramos todo lo que hizo el Gobierno nacional y de la ciudad en un punto de haber priorizado la salud de la población y no un tema económico. Pero eso no está pasando acá, entonces la verdad que nos da una bronca terrible”, expresó en tanto Julián Wald, referente del Club Social y Deportivo “El Campito” del barrio.