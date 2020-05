“Sabemos que la Corte quiere darnos una solución, pero en sus tiempos… Tiempos que hoy ya llevan 5 años, tiempos que no son justos para darle identidad a un niño, sobre todo cuando hoy se inscriben al nacer sin problemas ni cuestionamientos. Ojalá la cuarentena no sea motivo para demorar esta decisión otros 4 años más. No quisiéramos que ingrese a la primaria sin un DNI donde figure quiénes son realmente sus padres”, expresó Leonardo Polti, uno de los dos papás de Juan Pablo, más allá de lo que diga un rectángulo de plástico.