Cuando la médica regresa se reparten otra vez: “Yo cursaba tres veces por semana, llegaba a las once de la noche y pretendía que estuviera la comida servida e irme a duchar tranquilo. No me ponía a reflexionar sobre el día que había tenido Paola en el hospital y lidiando con los chicos, tener que buscarlos por el colegio, bañarlos, que coman. Empecé a vivir esa experiencia y me doy cuenta de que es agotador. Por eso espero que esto termine pronto para tener un poquito de independencia y de libertad, pero no me gustaría volver a llegar tan tarde y no ver a los chicos. Me gustaría algo intermedio. Poder disfrutar de momentos para mí pero además para estar con la familia”.