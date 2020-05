Sin dudas, las centrales industriales, rurales y sindicales tienen una deuda con las mujeres y la diversidad sexual. No porque falten sindicalistas, trabajadoras de la tierra y empresarias. Sino por las dificultades para llegar a lugares de poder que –justamente- dialoguen con el poder. Las pocas que hay no alcanzan y la excepción no confirma la regla sino que se tiene que producir un ascenso en gran escala que no puede relegarse por la emergencia, sino volverse prioridad frente a la emergencia.