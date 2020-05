Llamaron a la Policía y la llevaron al Argerich, donde se hicieron cargo de ella como si fueran sus padres. “Su deseo era tan grande que me veían como su hija. Me llamaron ‘Milagro’ y así me anotaron en el hospital, me cuidaron días y noches durante más de dos semanas, porque estuve internada hasta el 18 de octubre, Día de la Madre. Ella se acuerda bien de la fecha porque las enfermeras hicieron ramitos de flores secas para que los chicos se los regalaran a las madres. A mí me dieron uno para que se lo regalara a ella. En su casa todavía tienen colgada una foto donde están ellos dos con ese ramito”.