No fue casual, claro, que a los 7 años dejara de hablar. Sólo contestaba sí o no, lo básico. “A los 8 años le dije a mi mamá que no quería vivir más, que me sentía una carga para ella, que me criaba sola con mi abuela porque mi papá se había ido. Sentía que nadie me quería, si ni siquiera podía jugar a lo que quería. Mi mamá se enojó y me dijo que había sido una nena muy deseada. Obvio que se enojó conmigo, me estaba criando en una estructura binaria bien patriarcal, donde la mujer es sumisa, buena madre y buena esposa, no eso que yo era”.