“Desde mi lugar yo siempre trato de darle importancia a las fuentes reconocidas. Desde que empezó la pandemia se ha cuestionado mucho a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Cuestionar a la entidad sanitaria más importante y que vela por la salud de la humanidad me parece que es un error. Podes diferir en alguna cuestión, pero si no confiás en ellos, no podés confiar en nadie. Lo mismo pasa con el Ministerio de Salud de la Nación; es fácil decir que cometieron errores con el diario del lunes en la mano, pero esto es algo nuevo para todo el mundo” , señala. Pero al Gobierno sí le cuestiona la falta de comunicación con la comunidad acerca de lo que se viene: “Ahora el gobierno nos está diciendo cuales son las paradas pero no nos está diciendo cual es el destino final. No nos está diciendo que el viaje es muy largo”.