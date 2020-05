La salida de prisión de Caro no está relacionada con la emergencia sanitaria del COVID-19 pero sí se dio en un contexto en el que miles de presos de todo el país pidieron a la justicia ser liberados de la cárcel por miedo a contraer la enfermedad. Por eso, -según medios locales- cuando los vecinos observaron al joven de 21 años nuevamente en la ciudad, expresaron su repudio en las redes sociales e instaron a denunciarlo ante la justicia en caso de que sea visto en las calles. “ Si lo ves en la calle, llama al 911. Él es Nicolás Caro, que asesinó a Agustín Cantello. La INJusticia de nuestro país le otorgó la prisión domiciliaria. No nos hagamos los boludos. Metámonos para que no haya otro Agustín ", dice el mensaje viralizado en el que se incluye la cara del asesino.