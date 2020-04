Algunos especialistas, científicos y líderes mundiales de todo el globo vislumbran el fin y la neutralización de la pandemia con la “inmunidad colectiva”. Es el mismo ensayo que replicó el doctor Gollán. La teoría sugiere que cuando el 70% de una población determinada adquiera inmunidad ante una enfermedad contagiosa, la propagación pierde efecto porque ya no quedarían portadores infecciosos. Son dos los caminos para alcanzar este ideal: la vacunación y la inmunización a través de anticuerpos. La OMS no respalda la idea de un “pasaporte de inmunidad”, una suerte de certificado que acredite a las personas que se recuperaron de coronavirus a circular libremente. Según la entidad sanitaria global, no hay evidencia científica que demuestre que una persona con anticuerpos sea inmune a una segunda infección.