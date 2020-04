Según su visión, el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio sirvió para “ganar tiempo”, que a su vez, permitió “proteger a los grupos vulnerables”. Porque, dijo Gollán, “ no es que no nos vamos a enfermar, no es que la clave del éxito es que el virus no entre a un municipio ”. “Eso es pensamiento mágico, no científico -adujo-. Lo que estamos haciendo es hacerlo lento para esperar también las vacunas y los tratamientos médicos nuevos”.