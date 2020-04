-No hay fechas, lo cual es desesperante. Te patean la respuesta y te manipulan desde el día cero. Ayer debíamos transferirnos al barco Ovation of the Seas para que nos lleve a otro país asiático, desde donde supuestamente tomaríamos un charter. Pero unas horas antes nos dijeron que había que esperar hasta el 30 de este mes, y el charter ahora se transformó en un supuesto vuelo comercial con destino incierto. No tenemos ninguna certeza. Seguimos flotando en medio del océano sin saber qué será de nuestras vidas ni cuándo volveremos a casa.