“Con el tema de los cuidados -sin entrar en obsesiones- soy meticulosa con la vestimenta. Apenas llego de mis trabajos, directamente me quito toda la ropa y calzado en un lugar ya predeterminado de la casa, le digo el ‘area sucia’ (los que trabajamos en salud sabemos que así se dice también en el hospital) y va todo directo al lavarropas. Además limpio la suela del cazado con alcohol. Por otro lado, hago un estricto lavado de manos al llegar y desinfecto los elementos que utilizo frecuentemente como el celular. Por último, me doy una ducha. Una vez que finalizo todo recién ahí me acerco a mi novio. Él ya conoce el protocolo interno de la casa, me acompaña y ayuda mucho en todo esto", describe la médica.