Según contó el actor, ya habló con la embajada Argentina en México y completó el Formulario Sanitario correspondiente, pero todavía no obtuvo una respuesta concreta. “Espero ansioso la ayuda del gobierno. Soy asmático y me pone nervioso contagiarme el COVID-19. Si me llega a tocar el virus no podré resistirlo debido que me cuesta bastante respirar. Estoy lleno de miedos, aunque trato de ser lo más positivo posible”, explica Luis.