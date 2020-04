"Me acuerdo de una navidad en su casa que se hizo tarde y me fue a acostar a su cama. Me puso dibujitos y me empezó a tocar. Volvió al comedor, donde estaban mi mamá y mi papá, y enseguida dijo que me iba a llevar un juguito, volvió a entrar a la habitación y volvió a tocarme. Había una pared de distancia con mi familia. Tenía cancha, sabía lo que hacía, sino no te arriesgás a eso”, sigue. Ya de grande Micaela confirmó esa sensación de que se trataba de alguien con experiencia cuando otras chicas del barrio le contaron que les había pasado lo mismo.