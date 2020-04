En términos de la pandemia de coronavirus la casa es un lugar de protección, no sólo propia sino una forma de cuidar a los demás. El mensaje -con el que todos acordamos- es claro: “Quedate en casa”. Quedate, no salgas, tomá distancia del resto, porque el aislamiento es hoy la única forma de evitar un pico de contagios. Sin embargo, para muchas niñas, niños y adolescentes la casa no es precisamente un refugio. La razón es lo que ya se sabía y ahora se ve agravado por el aislamiento obligatorio: la enorme mayoría de los abusos sexuales contra la infancia suceden en casa y a manos de familiares , especialmente de padres y padrastros.