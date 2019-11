Entiendo a las personas que después de muchos años quieren hacer denuncias y buscar castigo pero no me pasa. Puede ser que sea porque ellos tienen ese piso. Hay una pieza en sus vidas que no encaja con las demás, pero las otras piezas están. Para mí el problema es otro; es ser puesto en el lugar que me hubiera correspondido, del que te saca el mero hecho de estar dañado. Tal vez de no haber perdido ese lugar incluso antes, por la razón que sea que no conozco, nunca hubiera pasado lo que pasó. Puedo estar limitado por mi propia vivencia, pero me parece que lo primero que pasa es una pérdida de status dentro de la familia, el colegio, el grupo. Después aparecen los tiburones, como si uno cargara un cartel de estar disponible.