9. El look en la cocina: No tengo uniforme de cocinera. Cuido la estética siempre, pero no sigo la moda. Soy obsesiva, por eso cuento con el asesoramiento de Carito Rosello y Mar Castelli y la marca de ropa Boken para mis looks. A veces me pongo un delantal, otra veces no. Trato de reflejar la autenticidad de entrecasa.