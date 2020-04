La sustancia, que no es tóxica, se libera cuando pasa una persona gracias a un conjunto de sensores instalados en la cabina. “Los túneles tienen una cañería plástica con rociadores en la parte superior y en los costados, además de unos sensores láser. Cuando alguien pasa y corta el láser, hace un rocío sobre las personas con amonio cuaternario de quinta generación. El preparado se reduce a 30 micrones, por lo que no moja a la persona; sino que la humedece. A los 5 metros de haber pasado ya no tiene nada y está seco”, destacó Damián Guidolin, gerente de Omega, la empresa que presta el servicio al diario Los Andes.