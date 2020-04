“Todo cambió. Tuvimos que adaptarnos a estos tiempos”, sigue Damián, el otro vicario. Es que, por estos días, los tres sacerdotes (ayudados por cinco o seis laicos) hacen el trabajo que, antes de la cuarentena, hacían cuarenta personas. “Antes comían en un salón dentro de la parroquia, pero ahora preparamos las viandas y las entregamos para cumplir con las reglas. Antes, los lunes teníamos la Noche de la Caridad: recorríamos en la zona de plaza de los Congresos y la Plaza Once para llevarle la cena a unas setecientas personas que viven en la calle. Eso no lo podemos hacer más porque no está permitido y porque no contamos con los treinta voluntarios que trabajaban en el tema. Así que les pedimos que se acerquen los lunes por la vianda también”, cierra el padre Damián.