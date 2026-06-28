Escándalo en Corea del Sur tras la eliminación del Mundial: renunció el técnico y el presidente pidió “una investigación”

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, da instrucciones a Hwang Hee-chan durante una pausa para hidratarse. REUTERS/Eloísa Sánchez

Hong Myung-bo renunció como seleccionador de Corea del Sur tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026, según informó la agencia de noticias coreana Yonhap News Agency. La renuncia se produjo menos de 24 horas después de que se confirmara que el equipo no logró clasificarse entre los ocho mejores terceros del torneo, lo que habría garantizado su pase a la siguiente ronda.

El técnico de 57 años, que asumió el cargo en 2024 con contrato vigente hasta la Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol (CAF) de 2027, no pudo revertir una campaña que comenzó con esperanza y terminó en decepción. Corea del Sur venció a la República Checa por 2-1 en su debut, en el que mostró un muy interesante nivel, pero luego cayó ante México y Sudáfrica en el Grupo A, lo que la dejó en una angustiosa espera para conocer si avanzaba como tercero calificado. La respuesta fue negativa, por apenas dos posiciones.

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No es la primera vez que Hong paga con su cargo el fracaso mundialista. En el Mundial de Brasil 2014, también dirigió a los Tigres de Asia y también renunció tras no superar la fase de grupos. Doce años después, la historia se repitió con exactitud.

Hong asumió la responsabilidad del tropiezo sin evasivas. “En última instancia, todo recae en mí. Supongo que tomé malas decisiones, y esa fue la razón por la que tuvimos un mal resultado. Nada más, nada menos”, declaró el entrenador en su conferencia de prensa posterior al último partido, según recogió talkSPORT.

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Una de las decisiones más polémicas fue dejar en el banco al capitán Heung-min Son durante el cotejo ante Sudáfrica, el último de la fase de grupos. El delantero ex Tottenham no anotó ni asistió en ninguno de sus tres partidos. Sobre esa elección, Hong explicó a talkSPORT: “Pensamos que Son estaría mejor ubicado cuando el rival estuviera perdiendo energía y cuando hubiera más espacios. Por eso queríamos que Son estuviera en su mejor momento y que el rival estuviera un poco más débil”.

Mundial 2026 - Sudáfrica 1 - Corea 0

La reacción popular en Corea del Sur fue inmediata y contundente. El Sistema de Radiodifusión Coreano (KBS) tomó la inusual medida de difuminar el rostro de Hong en su transmisión de la conferencia de prensa posterior al partido ante Sudáfrica, un gesto que ilustra el nivel de malestar de la opinión pública con el técnico.

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Pero la indignación no se limitó a las tribunas ni a las redes sociales. El presidente del país, Lee Jae Myung, publicó un extenso comunicado en la red social X en el que fue más allá de la crítica deportiva y apuntó directamente a fallos institucionales. “No solo estoy sorprendido por este resultado inesperado, estoy completamente desconcertado”, escribió el mandatario.

Lee Jae Myung fue categórico en su diagnóstico: “Una vez más, se ha demostrado que las decisiones de personal lo son todo. Cuando se prioriza ‘nosotros contra ellos’ por encima de la competencia y se elige a una persona incompetente como líder, el resultado es tan claro como el día”.

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El presidente también señaló las condiciones estructurales que, a su juicio, permitieron el fracaso: “La razón por la que son posibles estos nombramientos fallidos —que no distinguen entre intereses públicos y privados, y priorizan las ganancias personales sobre el bien común— es porque es imposible o difícil supervisar, controlar y responsabilizar a quienes tienen la autoridad de nombramiento”.

Ante ese diagnóstico, Lee anunció medidas concretas. “El no haber logrado la clasificación, que ha dejado al público desanimado, parece ser el resultado de fallos organizativos y de personal. Dado que se invierten importantes fondos de los contribuyentes nacionales y recursos estatales incluso para participar en el Mundial, solicito que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigue a fondo las circunstancias precisas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir la repetición y mejorar”, indicó el mandatario. Y agregó: “Promoveremos rápidamente reformas en la administración deportiva para asegurar que algo así no vuelva a ocurrir nunca más”.

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El fracaso de Corea del Sur en el Mundial 2026 se inscribe en una tendencia preocupante: el equipo ha sido eliminado en la fase de grupos en tres de las últimas cuatro ediciones del torneo. La selección, que durante la clasificación al Mundial se mantuvo invicta, no ha superado los octavos de final desde que terminó cuarta en el Mundial de 2002, cuando el país fue coanfitrión junto a Japón.

Hong no fue el único entrenador en abandonar su cargo tras una actuación decepcionante en este Mundial. El escocés Steve Clarke también presentó su dimisión como seleccionador de Escocia, mientras que Túnez optó por destituir a su técnico, Sabri Lamouchi, después de la derrota inicial por 5-1 ante Suecia. Los tunecinos también perdieron sus dos partidos restantes, ante Japón y Países Bajos, y terminaron últimos del Grupo F.

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