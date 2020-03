“Estoy escribiendo esto porque necesito que mis hermanos sean repatriados con urgencia a Argentina. Ahí tengo familia y van a poder hacerse cargo. No sé cómo hacer en este momento ni con quien hablar y me dijeron que ya cancelaron las repatriaciones, pero quiero que se entienda esto: Mi papá está en una situación de vida o muerte y mi mamá esta empezando a transitar la enfermedad en el hospital. Por el contacto que tuve con mi madre estos días seguramente yo también lo tenga, y cuando me tengan que internar no va a haber nadie que se haga cargo de mis hermanos. Es de suma urgencia que vuelvan a Argentina para que mis tíos puedan hacerse cargo. Así que por favor si alguien tiene idea de como hacer llegar esto a quien tenga que ser o sabe algo me avisa. Necesito que mis hermanos estén bien cuidados, ¡por favor!".