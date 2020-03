“Todos los días, antes de volver a casa me saco el uniforme y lo meto en una bolsa. Cuando llego, me quito los zapatos en el patio y los rocío con alcohol. Después, sí, me meto en el baño a higienizarme. Y no te voy a mentir: muchas veces me quiebro. Nos pasa a todos: a mis compañeros y a mí. Es una descarga de angustia por la incertidumbre de no saber si estamos llevando al enemigo tan famoso a casa. Entonces me lavo las manos y, ahí sí, me seco las lágrimas. No queremos aplausos ni reconocimiento porque también sentimos cierta satisfacción por nuestro trabajo. Muchos se preguntan qué nos pasa, si tenemos angustias, miedos. Y la respuesta es una sola: Sí, tenemos miedo… pero le vamos a seguir poniendo el cuerpo ”.