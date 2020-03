" Siento mucha responsabilidad. Estar en los pies de Ana no es ponerme un sombrero y salir a escena . Hay un proceso muy profundo y lo hago con cuidado. No me da lo mismo. Es un trabajo de bordado muy detallado”, sostuvo Hochbaum acerca de su papel. Además, reconoció que, cuando habla de Ana Frank, se le eriza la piel, como si en realidad hicieran mención a un familiar. “Siento que ella me acompaña en cada función. Cuando comenzó este proyecto, Laura me destacó que no era lo mismo actuar a alguien que existió y murió que interpretar a un personaje de ficción. Así que hay que prenderle una velita y pedirle permiso, y yo tengo la sensación de que ella me aceptó”, agregó en una extensa entrevista con Teleshow.