José no vive solo: está casado con Agustina y es padre de Joaquín (6) y Jacinta (4). “Son los que me bancan en toda esta locura. Me apoyan siempre en cada circuito, no es fácil armar una logística de carrera sobre todo cuando es en el exterior”, dice. Y esta vez no fue la excepción, los tres estuvieron alentando mientras corría por los ambientes de su casa “me acercaba agua y banana cada cinco kilómetros”.