Consultado por Infobae acerca de su situación Gennari repsondió por mail que "son inexactos los hechos indicados en la notificación del día. Dado que estoy a derecho, tendré la oportunidad de demostrarlo al momento de la citación que aún no se produjo. Viajé desde USA vía Montevideo, donde me revisaron y me dieron el OK para continuar el viaje. Cuando llegué a Buenos Aires nadie me revisó y decidí alojarme en la casa de mis padres, para no estar con mi esposa (la cual está embarazada) y mi otro hijo de 2 años. Es la casa donde me crié y donde estoy recluido conforme a lo indicado. Personal del SAME en el día de hoy vino a revisarme y observó que estoy en perfectas condiciones de salud. Estoy guardando y guardaré la cuarentena debida. Soy el principal preocupado y quiero llevar tranquilidad a la población de Cardales. Reitero que estoy a derecho aguardando las notificaciones del caso”.