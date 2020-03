-En 1952 conocí a Yngve Rosqvist, un joven ingeniero rubio de hombros anchos. Nos casamos en 1954 y nos instalamos en el pueblo de Skurup, entre Malmö e Ystad. Allí compramos una hermosa casita. Mi esposo y mi suegro eran apasionados conductores de autos. Mi esposo participó en carreras pequeñas y mi suegro conducía en rallys. Un día me dieron el papel de “tercer hombre” en el Rally del sol de medianoche. Entonces decidí participar en el mismo rally en 1956. No me fue bien, pero insistí. Firmé contrato con la fábrica Volvo y gané cuatro veces la Copa Damas en The thousand lakes rally de Finlandia, manejando un Volvo P444. A pesar de esos éxitos, comenzaron las dificultades en mi matrimonio. Me pasaba mucho tiempo fuera de mi casa y surgieron desacuerdos con mi esposo, que terminaron en divorcio. Porque creo en el amor, me casé. Y porque creo en el amor, me separé de mi marido… Un gran muchacho que me inculcó la pasión por el automovilismo.